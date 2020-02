TIPS. Belgische mocktails, bamboe voor op je huid

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Belgische mocktails



Tournée Minérale nog steeds aan het volhouden en toevallig ook zin om languit in de zetel te genieten van een alcoholvrije cocktail? Dan kun je via bezorgdienst Deliveroo tijdelijk een fles Nona June bestellen, Belgische gin zonder alcohol, om lekkere mocktails te bestellen. Nog beschikbaar tot eind februari in Antwerpen, Gent, Brussel en Luik. Prijs? 29,90 euro.

Als een Griekse godin

Geen slecht idee voor Valentijn: de juwelen van het Antwerpse label Nimzu. De nieuwe lijn ‘Idols’ is een ode aan Griekse kunstobjecten en aloude mythologie. De accessoires - van ringen tot halskettingen en oorbellen zijn stuk voor stuk eenvoudig met een knipoog naar een land vol zonneschijn. Prijs: vanaf 55 euro voor een halsketting.

Bamboe op je huid

De zogenoemde oxygen drops vervolledigen het ‘Bamboo’-gamma van beautymerk Annayake. Er zitten drie bestanddelen van de plant in - water, sap en schors - en ook sneeuwlotus. Wat het serum belooft? Een boost voor je huidcellen en tegelijk een hulpje om weer een stralende, jeugdige teint te krijgen door de ontgiftende werking en extra toevoer van zuurstof. Prijs? 45 euro (30 ml).

Hippe trouwbeurs



Boodschap aan de koppels met een trouwdatum: als jullie huwelijk een Pinterest-gehalte mag meekrijgen, kunnen jullie naar de Engaged trouwbeurs in Antwerpen. Verwacht jullie aan alles wat je nodig hebt om je grote dag voor te bereiden onder één dak: de trouwjurk van je dromen, de juiste fotograaf, mooiste bloemen en zelfs vakantiebestemmingen waar je nog niet aan dacht voor jullie huwelijksreis. Place to be op 7 en 8 maart: Art Nouveau Zaal van Horta in Antwerpen. Tickets aan 15,5 euro per stuk, hier te koop.