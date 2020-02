Diest - In Diest zijn de jongste dagen vijf feiten van vandalisme vastgesteld. In de Hasseltsestraat moest het koetswerk van een voertuig het ontgelden en in de Welterstaat is ook een voertuig beschadigd. Op de Zelemseweg brachten onbekenden graffiti aan op de voordeur van een woning. In de Guido Gezellestraat is een raam en een bloembak beschadigd, maar voor deze feiten kon de politie een verdachte identificeren. In een school aan de Boudewijnvest brachten leerlingen beschadigingen aan.