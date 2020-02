De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag Iran ervan beschuldigd zijn kennis inzake militaire raketten te versterken onder het mom van een satellietlancering. Hij riep op om de druk op het regime in Teheran op te voeren.

“De technologie die nodig is om satellieten de ruimte in te sturen en om ballistische raketten af te vuren is gelijkaardig en zelfs inwisselbaar”, zei de Amerikaanse minister.

Iran heeft zondag een nieuwe ...