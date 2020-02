WHO doopt coronavirus “Covid-19”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dinsdag de officiële naam voor het coronavirus aangekondigd: Covid-19. Dat heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus bekengemaakt. Eind december vorig jaar brak het virus uit in de Chinese stad Wuhan, en anderhalve maand later heeft het virus, zo goed als enkel in China, al meer dan 1.000 mensenlevens geëist.