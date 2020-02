Vlaams jeugdkampioenschap schaken 2020

Pelt - Al voor de 26ste keer organiseerde TSM de Vlaamse jeugdkampioenschappen schaken in Mechelen. De kruim van de Peltse schakers was op dit toernooi aanwezig. Helaas heeft de storm op de laatste dag aantal spelers thuisgehouden zodat zij “maar” met dertien waren.

In de categorie tot 10 jaar waren de verwachtingen hoog gespannen. Leonard Groffils ging zijn titel van vorig jaar verdedigen. Dit jaar was de concurrentie te sterk. Wij behaalden wel drie plaatsen in de top tien. Simon Mernier was vijfde, Leonard zevende en Carsten Huysmans achtste.

Bij de meisjes tot 12 jaar was Sarie Kuijpers vierde, Martin Mernier had door de griep drie wedstrijden moeten missen, geen podium dus.

Ook bij categorie hoger tot 14 jaar was er geen prijs voor Pelt bij de jongens, wel bij de meisjes, Luca-Zsofia Eijkenboom was vice-kampioene.

In de categorie tot 16 jaar hadden wij op de titel gerekend, maar haar afwezigheid op de eerste ronde omwille de examens had onze nummer één - Juliette - zuur opgebracht. Juliette Sleurs speelde beresterk toernooi maar door verlies in de laatste ronde moest zij zich met de tweede plaats tevredenstellen. Zij is wel de laureate van de provincie met de beste Limburgse prestatie. Quinten Huysmans was verdienstelijk 9de bij de jongens.

In de hoogste categorie deed Fleur Swennen haar best, zij klopte ei zo na de kampioen en met de remise in de laatste ronde werd zij opnieuw kampioene van Vlaanderen.

Volledige uitslag: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php