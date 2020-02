ROYALS. Queen vraagt Meghan en Harry om terug te keren naar Engeland en koninklijke geruchten in Zweden

Queen Elizabeth wil graag dat Harry, Meghan en kleine Archie van de partij zijn op Commonwealth Day. In Zweden is er tumult ontstaan rond een eventuele troonswissel. En prins William en Kate Middleton kijken uit naar een trip naar Australië. Het wel en wee in de Europese koningshuizen op een rijtje.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle vliegen over een paar weken wellicht terug naar het Verenigd Koninkrijk. Queen Elizabeth heeft haar kleinzoon naar verluidt gevraagd zich bij de rest van de koninklijke familie te voegen op Commonwealth Day, op maandag 9 maart. Dat meldt The Sunday Times.

Archie, het tien maanden oude zoontje van Harry en Meghan, komt volgens de krant dit keer met zijn ouders mee naar het Verenigd Koninkrijk. De vorige keer dat de hertog en hertogin van Sussex naar Londen vlogen, om bekend te maken dat ze niet langer ‘senior royals’ wilden zijn, bleef hun zoontje in Canada.

Foto: ISOPIX

In Zweden doet een opvallend gerucht de ronde. Koning Carl Gustaf zou er van plan zijn om af te treden en de troon door te geven aan zijn dochter kroonprinses Victoria. Nochtans liet de koning ooit weten nooit afstand te zullen doen van de troon. Het volk staat in elk geval achter Victoria. Uit een bevraging blijkt namelijk dat 48 procent van de Zweden liever de kroonprinses aan de macht ziet komen. Amper 39 procent wil dan weer dat de vorst aanblijft.

Er werd deze week ook een nieuw familieportret vrijgegeven van het gezin van prinses Victoria. Dat gebeurde in de aanloop naar de achtste verjaardag van haar dochter prinses Estelle. Het meisje is tweede in lijn voor de troon en poseert samen met haar mama, papa Daniel en broertje Oscar voor de foto. Ze viert haar verjaardag op 23 februari.

Modefans hebben het deze week misschien opgemerkt: Kate Middleton heeft een ingetogen eerbetoon gebracht aan de overleden Britse ontwerper Alexander McQueen. Exact tien jaar na zijn dood, op dinsdag 11 februari, droeg er een blauw pakje in zijn gekende militaire stijl. De hertogin is al jaren fan van het modehuis. Zelfs haar trouwjurk werd door de man ontworpen.

Foto: Photo News

Prins William en Kate Middleton trekken binnenkort trouwens naar Australië, meldt de Australische pers. De hertog en hertogin van Cambridge willen er een bezoek brengen aan gebieden die de afgelopen maanden werden geteisterd door bosbranden. De reis zou al het vijfde bezoek van prins William aan Australië worden. De laatste keer dat hij samen met zijn vrouw down under ging, was in 2014.

Foto: Photo News

William en Kate lieten vorige maand via sociale media weten geschokt en verdrietig te zijn door de enorme bosbranden in Australië. “We condoleren de families en vrienden van de slachtoffers, en de moedige brandweermannen die hun eigen leven riskeren om het leven van anderen te redden”, schreven ze destijds. Het bezoek zou gepland staan voor de maand april.

Ondertussen heeft Sarah Ferguson, de ex-vrouw van de gecontesteerde prins Andrew en moeder van prinses Beatrice en Eugenie, een boekdeal getekend. Ze zal in samenwerking met de Australische uitgeverij vijf prentenboeken uitbrengen en ook nog eens twee verhalen voor jonge lezers. Ondertussen heeft de zestigjarige Fergie er al meer dan 25 bijeen gepend, vooral haar kinderreeksen ‘Budgie the little helicopter’ en ‘Little red’ scoorden goed.