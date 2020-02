Kelderdief die flessen wijn buitmaakte: “Was zwaar onder invloed van coke”

Een 38-jarige man uit Nieuwpoort is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 22 maanden effectieve gevangenisstraf voor een reeks inbraken in kelders in Oostende. Daarbij maakte hij ruim 150 flessen wijn buit. Voor zijn kompaan bij enkele feiten werd een jaar effectieve celstraf uitgesproken.

Kenny D. sloeg eind 2017 en in de eerste helft van 2018 zijn slag. Bij inbraken in kelders had hij het vooral gemunt op alcoholische dranken. Zo werden bij feiten in de Hertstraat maar liefst 126 flessen ...