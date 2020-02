Tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort was “positieve ervaring”

Bekkevoort -

Het tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers, dat Fedasil en het Rode Kruis begin dit jaar openden in het jeugdverblijf Zozimus in Bekkevoort, sluit volgens de gemaakte afspraken morgen/woensdag de deuren. Volgens burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) is alles zonder problemen verlopen en was het voor velen een positieve ervaring.