Jeugd MAC blijft hoge ogen gooien in de thaibokswereld

Dilsen-Stokkem - Onder toezicht van de Internationale Muay Thai Federatie IFMA vonden dit weekend de open Baltische kampioenschappen thaiboksen plaats in Vilnius (Litouwen). Dit is een drukbezet tornooi met een sterk deelnemersveld uit alle landen. Vijf jeugdvechters van het Martialartscenter uit Dilsen-Stokkem werden geselecteerd voor deelname met het nationale team. Twee gouden, twee zilveren en één bronzen plak rijker mochten ze drie dagen later huiswaarts keren.

De 11-jarige Leandro Caldara uit Genk haalde het hoogste podium met drie zeges in de klasse -32 kg. Ook was er goud voor Jaynee Kellens (12) die in de +63,5 kg geen medelijden had met haar Hongaarse opponente en won door opgave.

Angelo Caldara (14) versloeg Tsjechie, Moldavië en Estland, maar kwam niet voorbij een sterk Engeland. Hij heeft een erg sterk tornooi gevochten en groeide iedere wedstrijd, met zilver tot gevolg.

Zilver voor Jessica Geuns uit Oudsbergen, die een mooie finale verloor op punten van een ervaren Nederlandse in de -37kg klasse. De 14-jarige Jennifer Geuns vocht een bikkelharde partij in de halve finale, maar verloor tegen de uiteindelijke winnares (Engeland) van het tornooi. Het hele Belgische team (25 atleten) behaalde maar liefst zes gouden, elf zilveren en zes bronzen medailles. Het thaiboksniveau zit duidelijk in de lift bij de Belgische jeugd.