LIVE. Gemeenteraad Maasmechelen met dertien agendapunten

Maasmechelen -

De gemeenteraad verzamelt vanavond om 20 uur voor dertien punten. Aan de kleuterschool in de Dreef in Leut wordt een parkeerplaats voor mindervaliden gemaakt, in de Mool wordt het laatste perceel bouwgrond verkocht, in Meeswijk (Kerkeveld) loopt een aanvraag voor zeven patiowoningen en het subsidiereglement voor jeugdwerk wordt aangepast. Zo wordt het inrichten van een jaarlijks kamp opgewaardeerd in de beoordeling. De parking tussen Da Lidia en de carnavalwinkel op de Rijksweg wordt nog eens met drie jaar verlengd.