FIFA richt fonds op ter bescherming van niet betaalde spelers

De Wereldvoetbalbond (FIFA) roept vanaf 1 juli een fonds van 14,6 miljoen euro in het leven ter bescherming van spelers die hun salaris niet uitbetaald krijgen. Dat heeft de FIFA vandaag aangekondigd.

De oprichting van het fonds, dat uitsluitend door de FIFA gefinancierd wordt, komt er na een akkoord tussen de Wereldvoetbalbond en de internationale spelersvakbond FIFPro.

Volgens meerdere recente rapporten zijn er overal ter wereld heel wat gevallen van niet betaalde spelers, zo stelt de FIFA in een persbericht. Het fonds kan niet het hele bedrag waar spelers recht op hebben ophoesten, maar het vormt niettemin een belangrijk vangnet.

“Dit akkoord en ons engagement om spelers in moeilijkheden te helpen, tonen aan op welke manier we onze rol als leidinggevende instantie opvatten. We zijn er ook om diegenen te helpen die daar nood aan hebben”, stelt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. (belga)