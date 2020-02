Berkenbos

Heusden-Zolder - Zaterdagavond kwamen de 60 + 1-jarigen meisjes van de vrije lagere school van Berkenbos samen.

Het was voor velen 10 jaar geleden dat ze elkaar nog gezien of gehoord hadden. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes en belevingen van toen verteld, gesprekjes over nu gehouden... Het was een leuke ontmoeting en de datum voor volgend jaar werd al vastgelegd. Met veel dank aan Rita Ramakers