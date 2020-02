Uit de garage van hun appartementsgebouw op het Europaplein werd de Harley-Davidson van Chantal Kopczynski gestolen. De motor was van haar vader Jan, die in 2018 overleed aan hartfalen. “Ik hoop dat hij snel gevonden wordt. De motor heeft een grote emotionele waarde.”

