Een 61-jarige gepensioneerde politieagent uit Beringen daagt een dierenarts en het Vlaams Gewest voor de rechter. De man, die in 2017 door de rechtbank een verbod van drie jaar kreeg om dieren te houden, is het niet eens met de controles die bij zijn thuis gebeurden.

De Beringenaar lag al meermaals in de clinch met de inspectiedienst Dierenwelzijn en speelde zijn vergunning kwijt als erkende hobbykweker van het bedrijfje Passion for Dogs ltd. In oktober 2017 veroordeelde ...