Stokkemse reuzen overgedragen van braderie naar Kunstkring A. Sauwen

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Onder impuls van Promo Stokkem werden vorig jaar de Stokkemse reuzen vanonder het stof gehaald. Vandaag zorgde Promo ervoor dat de reuzen een veilig onderkomen kregen. De overdracht van de braderie naar de Kunstkring werd op algemeen enthousiasme onthaald.

Tijdens de voorbije vergadering werden de reuzen officieel overgedragen van het braderiecomité naar de Kunstkring A. Sauwen. Braderievoorzitter Charles Roes overhandigde het uit 1978 stammende trouwboek van Neer en Trien aan Gerard Mostert, voorzitter van de Kunstkring A. Sauwen.

De Stokkemse reuzen zijn 3 meter hoog, wegen 30 kg en kennen een hele geschiedenis.

Neer, de klepperman stamt uit 1951. Hij was de nachtwacht die vanaf 23 uur klepperend door de straten trok en instond voor de veiligheid van de bewoners.

In 1978 huwde Neer met Trien. Uit hun huwelijk stamde reus Manus, de Baekeman. Hij loodste de uit Maastricht afkomstige schepen doorheen de woelige Maaswateren. Manus leerde het beroep van zijn vader met wie hij samenwoonde in een klein huisje in het afgelegen Danis. Het was een plek van vertier waar de lijndrijvers die met paarden de boten opwaarts trokken de belangrijkste klanten waren.

Waar zijn de kleren van de reuzen?

Na de braderie werden de reuzen uitgekleed en gewassen bij Bèr en Dieneke Venken. Enkele dagen voor de opening van de braderie van 1985 brak er paniek uit ten huize Venken. De kleren van de reuzen waren onvindbaar. Twee dagen voor de opening werd er beroep gedaan op bestuurslid-kleermaker Jean Vanderhoven en zijn vouw José om de nieuwe “outfits” klaar te krijgen.

Achteraf bleek dat de kleren meegegeven waren met een actie voor kleerhulp in Roemenië. De Roemenen moeten in die tijd toch de indruk gekregen hebben dat in Stokkem nogal grote mensen woonden. In 2007 werden de reuzen nogmaals in het nieuw gezet. Annie en Helene Janssen zorgden voor de huidige reuzenkleding.

De toekomst verzekerd

Met de overdracht van de reuzen naar de Kunstkring A. Sauwen is de toekomst van dit stukje cultureel erfgoed verzekerd. Het ter ziele gegane braderiebestuur mag blij zijn dat de vzw Promo zich vorig jaar het lot van de reuzen aantrok, zo niet waren ze vandaag net als Malbrook op één of andere brandstapel beland.