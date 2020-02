Mode Bella Hadid mag show van Oscar de la Renta afsluiten in duizenden roze veren

Tijdens de modeweek in New York was het maandag de beurt aan Oscar de la Renta. Creatief directeurs Fernando Garcia en Laura Kim lieten de gasten in de Public Library wachten tot 21 uur omdat ze een “feestcollectie” wilden presenteren. Die was geïnspireerd op zwart-witfoto’s van Truman Capote van een feestje uit de jaren zestig waar de oprichter van het modehuis op aanwezig was, maar ook op schilderijen van Caravaggio en de Disneyfilm ‘Fantasia’. Dat allegaartje vertaalde zich in heel wat colourblocking, weelderig geborduurde bloemen en luxueuze stoffen. Er was ook een hoofdrol weggelegd voor de Oscarjurk van Scarlett Johansson, die enkele keren terugkwam in andere gedaantes. Bella Hadid mocht dan weer de show afsluiten in een opvallende creatie die uit duizenden roze veertjes bestond.