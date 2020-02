Duaal leren op Campus Russelberg

Tessenderlo - Campus Russelberg stapte vorig schooljaar in het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren, een straffe combinatie van leren op school én op een reële werkplek. Vanaf dit schooljaar bieden ze standaard twee studierichtingen duaal leren aan. Duaal leren is een slimme en motiverende formule waarbij jongeren schoollopen combineren met competenties verwerven op de werkplek.

Manuel startte in september 2019 met zijn opleiding als zorgkundige duaal in WZC Heuvelheem. Hier kwam hij onder de ervaren vleugels van mentor Annita terecht. “Niet alle leerlingen passen in duaal leren. Maar Manuel zeker wel. Hij heeft de juiste mentaliteit en werkhouding”, zegt Annita. “Daardoor ging hij de voorbije maanden echt vooruit”.

Anneke Maris is de trajectbegeleider van Manuel op Campus Russelberg. Zij de is sleutelfiguur tussen de school en de werkplek. Ze gelooft rotsvast in de samenwerking tussen school en bedrijven. Duaal leren brengt praktijk en theorie dichter bij elkaar. Iedereen leert van iedereen. Ook voor leerlingen met de juiste attitude die staan te popelen om na het zevende jaar te gaan werken, is duaal leren een cadeau. En als de werkgever een goede leerling heeft, leidt die eigenlijk zijn eigen werknemer al op.

Aangezien Manuel hier gedurende 5 maanden 3 dagen per week op de werkvloer meewerkt, heeft hij een enorme groei doorgemaakt en hebben ze in WZC Heuvelheem de kans gehad om hem van alles aan te leren. Manuel werd opgenomen in het team als een collega in opleiding.

Voor het vervolg van zijn opleiding als zorgkundige zal Manuel aan de slag gaan binnen de thuiszorgdienst van het Sociaal Huis van Tessenderlo. Daar zal hij opgeleid worden door 3 mentoren binnen de thuiszorgdienst.

Op Campus Russelberg kan je naast de opleiding Duaal Zorgkundige ook kiezen voor de opleiding Kinderbegeleider Duaal en de reguliere opleiding Thuis- en bejaardenzorg en Kinderzorg. Meer info op www.russelberg.be of via onthaal@russelberg.be