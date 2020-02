Jan Peumans voor de achtste maal op bezoek in SAB

Bree - Ook al is hij nu op ‘officieel op pensioen’, speciaal voor onze leerlingen Humane wetenschappen bezocht Jan Peumans onze school al voor de achtste maal. Gitte Daniels en Emma Van Baelen (6HWa) lazen zijn biografie in het begin van het schooljaar en nodigden hem uit voor een politieke vragenronde. We zijn erg vereerd dat onze ere-voorzitter van het Vlaams parlement hierop inging en zijn licht liet schijnen op de politieke actualiteit.

Enkele woorden, geplukt uit het dankwoord van onze leerlingen: erg leerzaam, zéér humoristisch, boeiend, leuke mopjes, voor een keertje ging de tijd op school ook eens snel vooruit, zo’n aangename spreker hebben we nog nooit gehoord!, …

Kortom: één groot dankwoord voor een begeesterende (oud)politicus!