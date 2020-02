Scheidsrechter maakt racistische opmerking en slaat supporter: “Nog nooit meegemaakt”

De politie is een onderzoek gestart naar slagen en verwondingen door een scheidsrechter tijdens een U14-wedstrijd tussen Roeselare en Antwerp. Volgens beide voetbalclubs floot de man in kwestie de hele wedstrijd al onredelijk. Toen er in een paar minuten tijd drie rode kaarten volgden voor spelertjes van Antwerp, liep de wedstrijd helemaal uit de hand en zou de man een supporter hebben geslagen.