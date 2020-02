Adele ziet er ‘haast onherkenbaar’ uit op afterparty van de Oscars

Ze mag dan wel niet op de rode loper te zien geweest zijn, Adele deed na de Oscars wel de afterparty van talentmanager Guy Oseary aan. Op een foto die daarvan op Instagram verscheen, is te zien hoeveel de Britse zangeres wel vermagerd is.

Adele werd begin januari al gespot door paparazzi tijdens een strandvakantie in de Caraïben. Toen al maakten fans zich zorgen over haar gewicht en die onrust zal niet meteen gaan liggen nu er nog een nieuwe foto van haar is opgedoken. Die werd gedeeld door de Poolse televisiepresentatrice Kinga Rusin op haar Instagram en werd genomen op de Oscars afterparty van Guy Aseary.

“Adele zag eruit als zichzelf, maar tegelijk ook helemaal anders. Ze zag er goed uit, maar was eigenlijk haast onherkenbaar”, zegt een bron die op het feestje aanwezig was aan People. Een andere bron benadrukt dan weer dat haar taille er wel zeer dun uitzag. “Je kon duidelijk haar zandloperfiguur zien in de jurk met luipaardprint die ze droeg.”

Adele zou al een tijdje een strikt dieet en fitnessregime volgen. Naar verluidt wil ze in topvorm zijn om zo goed mogelijk voor haar zevenjarige zoon Angelo te kunnen zorgen. “Ze was op een punt beland dat ze zich niet meer goed voelde in haar vel. Ze wist dat ze iets moest veranderen, want ze wil de gezondst mogelijke moeder zijn voor haar zoon”, zegt een insider nog.