Wat met de Kimfontein?

Kim Clijsters (36 lentes) staat klaar voor haar comeback in Dubai. Gisteren stond in deze krant dat ze ‘honger heeft naar de bal’, een uitdrukking die wij nooit eerder lazen als het tennis betreft. Lijkt bijna poëzie, want als die honger van Kim gestild moet worden met ocharme zo’n geel tennisballetje, dan mogen ze de ballenjongens paraat houden voor het geval de appetijt niet over is.