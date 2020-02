Modeweken in Shanghai en Peking uitgesteld door coronavirus

De modeweken in Shanghai en Peking worden voor onbepaalde tijd uitgesteld, dat meldt modevakblad WWD. Oorzaak is de uitbraak van het coronavirus in die regio’s.

Shanghai Fashion Week zou op 26 maart van start gaan en de China Fashion Week in Peking zou van 25 tot 31 maart plaatsvinden, maar beide evenementen werden nu van de kalender geschrapt. Nieuwe data voor de modeshows werden nog niet bekendgemaakt, want naar verluidt zouden alle partijen nog met elkaar aan het onderhandelen zijn daarover.

De modeweek in Shanghai was de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste in de regio. Het kan onder meer rekenen op een sterke lichting van getalenteerde ontwerpers en de Chinezen geven steeds vaker meer geld uit aan mode. Het is bovendien de thuis van de grootste modebeurs in Azië waar jaarlijks 1.700 merken op afkomen.