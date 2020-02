Antoine Colassin met succes geopereerd, spits mist einde reguliere competitie

RSC Anderlecht zal minstens tot het einde van de reguliere competitie geen beroep meer kunnen doen op Antoine Colassin. De 18-jarige spits, de jongste vier wedstrijden goed voor drie goals, werd maandag in Antwerpen aan de ligamenten van de enkel geopereerd. De operatie is succesvol verlopen, maar er wacht Colassin nu wel een revalidatie van twee tot drie maanden.

Anderlecht is in volle strijd voor een plaats in play-off I. Met 34 punten volgt paars-wit op drie punten van Racing Genk, de zesde in de stand. Genk heeft wel nog een inhaalmatch te goed. Die speelt ...