Open brief van ouders Julie Van Espen: “Ze had nog geleefd als Justitie normaal had gewerkt”

In een open brief halen de ouders van de vermoorde Julie Van Espen uit naar justitie en de politiek. “Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen”, klinkt het in de brief, die aan alle partijvoorzitters gericht is en vandaag besproken wordt in de Kamer. Ze vragen dat wie in de fout is gegaan, gestraft wordt.