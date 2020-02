Studeren in Limburg: “Hoe vaak mag ik buizen voor hetzelfde vak?”

Terwijl de ene student voor elk examen een schietgebedje doet in de hoop 10 op 20 te halen, is de andere niet tevreden met minder dan een 18. Wie op de universiteit of hogeschool toch een onvoldoende haalt voor een examen, krijgt gelukkig nog een tweede kans tijdens de herexamens. Buist de student in kwestie dan opnieuw, dan kan hij het examen in het volgende academiejaar nog eens opnieuw afleggen. “Maar hoe vaak mag je buizen voor een examen?”, vraagt de Lummense zesdejaarsleerling Caitlin zich af. Ook zij zet binnenkort haar eerste stappen in het hoger onderwijs, al is ze er nog niet uit wat ze wil gaan studeren. “En wat zijn de gevolgen als je dat aantal bereikt, en je examenkansen op zijn?”

Het antwoord op die vraag blijkt in de praktijk vooral af te hangen van de resultaten die een student voor de andere vakken behaalt en is bovendien voor elke onderwijsinstelling anders. “Bij hogeschool PXL kijken we niet naar het aantal keer dat een student een opleidingsonderdeel heeft afgelegd”, zegt coördinator studieloopbaanbegeleiding van PXL Anneleen Huisman. “In plaats daarvan kijken we naar de totale studievoortgang. Als de student voor minstens 60 procent van de opgenomen studiepunten slaagt, kan het vak opnieuw afgelegd worden.” Studenten worden bovendien van bij het begin van het eerste academiejaar al nauw opgevolgd via een oriënteringstraject. “Zo kunnen we tijdig begeleiden en heroriënteren indien nodig.”

Voorwaarden

Slaagt een PXL-student aan het einde van het jaar niet voor 60 procent van de studiepunten, dan kan hij voorwaarden opgelegd krijgen. “Die kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de student het volgende jaar voor een minimaal aantal studiepunten moet slagen, of dat hij een verplicht begeleidingstraject moet volgen. Door de student bijvoorbeeld op regelmatige tijdstippen op gesprek te laten komen bij een studiebegeleider, kunnen we hem of haar van dichtbij opvolgen. Maar de opgelegde voorwaarden zijn voor elke student verschillend, en we houden ook steeds rekening met de omstandigheden.”

Aan hogeschool UCLL en Universiteit Hasselt mogen studenten een examen in principe vier keer afleggen, tenzij ze aan het einde van het eerste academiejaar voor minder dan 30 procent geslaagd zijn. “In dat geval mogen ze zich niet meer voor dezelfde opleiding inschrijven, ook niet in een andere instelling”, zegt Lien Mampaey, stafmedewerker juridische zaken bij UHasselt. “Andere studenten mogen het vak in het volgende academiejaar nog eens opnieuw afleggen in eerste en indien nodig in tweede zit. Wie dan nog niet geslaagd is, kan zich enkel opnieuw inschrijven als hij dat academiejaar voor 70 procent van de opgenomen studiepunten geslaagd is.”

Heroriënteren

UCLL-studenten die aan het einde van het eerste academiejaar voor minder dan 50 procent van de studiepunten geslaagd zijn, worden doorverwezen naar een trajectcoach. “De student kan dan bindende voorwaarden opgelegd krijgen, wat inhoudt dat hij in het tweede jaar bepaalde doelstellingen moet behalen”, zegt Erik De Winter, verantwoordelijk voor studievoorlichting bij UCLL. “Lukt dat niet, dan adviseren we om te heroriënteren. Dat laatste geldt ook voor studenten die voor minder dan 30 procent van de studiepunten slagen. Soms kan het ook zijn dat een student af te rekenen had met uitzonderlijke omstandigheden. In dat geval maken we dan ook een uitzondering.”