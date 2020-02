Vergeten geschiedenis: België had ooit een vijfde buurland

Ooit grensde België aan een vijfde buurland. Die bijna vergeten plek, nu ergens in de Oostkantons, was een eeuw lang het decor voor een absurd stukje geschiedenis. Want Moresnet, in 1816 amper 344 hectare en 250 inwoners groot, werd plots een onafhankelijk land. Een ministaatje waar de burgemeester de plak zwaaide, zonder overheid of belastingen. Nu de laatste oud-inwoner is overleden, is die fascinerende historie voorgoed verleden tijd. “Had er gewoon bos gestaan in plaats van de grootste zinkmijn van Europa, Moresnet had nooit de geschiedenisboeken gehaald”, zegt auteur Philip Dröge.