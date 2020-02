Kim Jong-un al twee weken niet meer in het openbaar uit vrees voor het coronavirus

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is al meer dan twee weken niet in het openbaar verschenen. Het buurland van China heeft nog geen gevallen van het nieuwe coronavirus gemeld, maar mogelijk heeft de afwezigheid van Kim met angst voor het virus te maken, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

