Belgisch profvoetbal boekt recordverlies van 87 miljoen euro

Het Belgisch profvoetbal heeft vorig seizoen 2018-19 een recordverlies geboekt van 87 miljoen euro. Van de 23 clubs die in 1A en 1B speelden (Virton was nog geen profclub) maakten alleen Club Brugge, Charleroi, STVV, AA Gent en Waasland-Beveren winst. Voor de rest noteren we verliezen van 25.000 euro tot 25 miljoen euro.