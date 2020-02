De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 23-jarige man veroordeeld tot een jaar cel voor het beroven van een lid van een studentenclub in Leuven. Hij maakte met geweld zijn studentenlint afhandig.

Het slachtoffer was op weg naar zijn kot, toen hij op 16 november 2016 om 2.30 uur in Leuven aangesproken werd door een groepje jongeren. Zij uitten hun ongenoegen over de lintjes van een Antwerpse studentenclub ...