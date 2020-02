44 miljoen euro. Dat is de exacte winst die KRC Genk heeft gemaakt in de voorbije twee mercato’s. Goed voor een vijftiende stek op de wereldranking. Kassa kassa dus in de Luminus Arena.

De cijfers komen van het International Centre for Sports Studies (CIES), een onafhankelijk studiebureau dat gevestigd is in het Zwitserse Neuchâtel en dat gespecialiseerd is in voetbalstatistieken.

In ...