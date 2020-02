Politie HANO gaat samen met scholen jongerenoverlast terugdringen

Pelt -

Politiezone HANO gaat samenwerken met de middelbare scholen in deelgemeente Overpelt om overlast door jongeren terug te dringen. Het zal in eerste instantie vooral gaan over sensibilisatie, maar er zullen ook controleacties volgen. Deze week krijgen de 2.000 leerlingen én hun ouders een brief over de aanpak.