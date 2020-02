Parijs-Roubaix telt dit jaar 55 kilometer kasseien, organisatie voegt één extra strook toe

De 118de editie van Parijs-Roubaix, die op zondag 12 april op de agenda staat, zal 259 kilometer lang zijn. Dat heeft ASO, de organisator van de helleklassieker, maandag laten weten. Het parcours telt 55 kilometer kasseien.

De renners krijgen in totaal dertig kasseistroken voor de wielen geschoven. Dat is één strook meer dan vorig jaar, toen het peloton 54,5 kilometers over de kasseien moest dokkeren. De kasseistrook van Hameau de Buat maakt voor het eerst sinds 2016 terug deel uit van het parcours. Na 160 kilometer volgt dan de beruchte passage door het Bos van Wallers-Arenberg. Deze strook krijgt, net als die van Mons-en-Pévèle (op km 209,5) en Carrefour de l’Arbre (op km 240,5), vijf sterren van de organisatie.

De start van Parijs-Roubaix wordt ook dit jaar gegeven in Compiègne en komt traditiegetrouw aan op de mythische Velodroom van Roubaix. Vorig jaar won Philippe Gilbert in de Hel van het Noorden. Hij klopte toen de Duitser Nils Politt in de spurt. Yves Lampaert vervolledigde het podium.