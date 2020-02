Zestiende Dikke Truiendag gelanceerd in Genks bedrijf

Genk -

Niet toevallig in het Genks bedrijf Itzu lanceerde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) maandag de zestiende editie van de Dikketruiendag. Itzu is volgens Demir toonaangevend onder meer door haar verregaande engagement in het bevorderen van de biodiversiteit op de bedrijfsterreinen en daarbuiten.