Celebs Dit droegen de sterren voor de Vanity Fair-afterparty van de Oscars

De avond van de Oscars duurt lang, ellenlang, want na de officiële awardshow trekken heel wat Hollywoodsterren richting het Wallis Annenberg Center waar naar jaarlijkse gewoonte de afterparty van Vanity Fair plaatsvindt. Tegen dan mag het er allemaal al wat losser aan toegaan en veel actrices hebben dan ook al een andere jurk aangetrokken die vaak een stuk uitbundiger is dan die van op de rode loper van enkele uren voordien. Hoe het ook zij, vast staat in elk geval dat er weer tot in de late uurtjes werd gefeest.