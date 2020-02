Prinsenparen verkozen in Kanne

Riemst - Afgelopen weekend zijn de prinsenparen verkozen in zaal De Witters in Kanne. CV De Witters verkoos prins Christophe I en prinses Rosita I tot jubileum prinsenpaar. JCV Os Greune verkozen dan weer jeugdprins Sander I en jeugdprinses Zita I tot jeugdprinsenpaar van 2020.

Bij CV De Witters werden prins Christophe I en prinses Rosita I aangesteld als jubileum prinsenpaar. De vereniging viert dit jaar namelijk haar 5 x 11-jarig bestaan. Die viering vindt plaats op zaterdag 30 mei 2020 in de feesttent op het Statieplein in Kanne (Pinksterfeesten 2020). JCV Os Greune stelde op hun beurt jeugdprins Sander I en jeugdprinses Zita I aan tot jeugdprinsenpaar van 2020.

Deze twee prinsenparen zullen de carnavalsdagen voorgaan in Kanne. Die beginnnen op zaterdag 22 februari met de carnavalsmis in de Sint-Hubertuskerk, waarna de machtsoverdracht zal doorgaan in zaal Onder de Kerk, met de nodige politieke ironie. Zondag 23 februari is trekt de jubileumstoet dan door de straten van Kanne vanaf 14.30 uur, inclusief de bedeling van gratis erwtensoep. Na de stoet volgt het groot carnavalsbal in Zaal De Witters (Steenstraat). Maandag 24 februari is er het gemaskerd bal, dinsdag 25 februari de jeugdstoet met daarna het jeugdbal.