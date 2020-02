Tottenham-vedette verontschuldigt zich voor coronavirusgrap: “Mezelf en de club teleurgesteld”

Tottenham-middenvelder Dele Alli heeft zich verontschuldigd voor een grappig bedoelde video die hij op Snapchat heeft gepost over het coronavirus. “Ik heb mezelf en de club teleurgesteld”, verklaarde de 23-jarige Engelse international.

In de video is Alli te zien met een mondmasker op een luchthaven. Daarna richt hij de camera op een Aziatisch uitziende man en een flesje desinfecterende handgel.

Even later verwijderde Alli zijn bericht, gevolgd door een video op Weibo, de Chinese versie van Twitter, waarin hij zijn excuses aanbiedt. “Ik was niet grappig en dat realiseerde ik me meteen. Ik verwijderde de video dan ook”, aldus Alli. “Ik heb mezelf en de club teleurgesteld. Hierover maak je geen grappen. Ik stuur al mijn liefde en bidt voor iedereen in China.”

Meer dan 900 mensen zijn in China overleden door het virus. In totaal zijn wereldwijd meer dan 40.000 mensen besmet. (belga)