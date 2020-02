Hartafwijking dwingt nu ook oudste van Frans broederpaar tot stoppen met wielrennen

De Franse renner Jimmy Turgis moet op 28-jarige leeftijd een punt zetten achter zijn carrière. Hij heeft net als zijn jongere broer Tanguy een hartafwijking. Dat heeft zijn procontinentale team B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM bekendgemaakt.

In oktober 2018 kreeg Jimmy Turgis’ jongere broer Tanguy te horen dat hij wegens een hartafwijking moest stoppen met wielrennen. Daarop onderging Jimmy Turgis eveneens enkele onderzoeken, maar hij kreeg toch groen licht om in 2019 te koersen. “Op het einde van het jaar onderging ik nieuwe onderzoeken, die extrasystoles (ontijdige samentrekkingen van het hart, red) aantoonden.” Na bijkomende tests was er geen twijfel meer mogelijk. “Ik heb een hartafwijking die erger wordt bij intensieve inspanningen. Het is dus onmogelijk voort te doen met sport op topniveau.”

Jimmy Turgis werd in 2014 profrenner bij Roubaix - Lille Métropole. In 2017 en 2018 reed hij voor Cofidis, waarna hij de overstap maakte naar Vital Concept-B&B Hotels. (belga)