Kogel is door de kerk: intieme trouwplechtigheid voor prinses Beatrice

Na de commotie rond Megxit en het seksschandaal met prins Andrew, heeft de Britse koninklijke familie ook iets heuglijks om naar uit te kijken: het huwelijk van prinses Beatrice.

Toen de 31-jarige prinses Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, eind september aankondigde dat ze zich had verloofd met de 37-jarige Edoardo Mapelli Mozzi, wist ze nog niet dat haar vader kort daarna verwikkeld zou raken in het seksschandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein en daardoor - al dan niet tijdelijk - zijn koninklijke taken moest neerleggen.

Het is hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom Buckingham Palace zolang heeft gewacht met het bekendmaken van de datum en andere details van het huwelijk van Beatrice, dat een pak kleinschaliger wordt dan dat van haar zus, prinses Eugenie, en haar neven, de prinsen William en Harry. Nu ook de storm rond Megxit en Brexit grotendeels is gaan liggen, kan het Britse hof zich opnieuw concentreren op het heuglijke nieuws.

De prinses, negende in lijn voor de troon, zal op vrijdag 29 mei haar jawoord geven in de koninklijke kapel van St. James’s Palace, dezelfde plaats waar koningin Victoria 180 jaar geleden huwde. Daarna volgt een receptie in de tuinen van Buckingham Palace, op uitnodiging van Queen Elizabeth.

Veel kleiner

De bekendmaking van de locatie maakt meteen ook duidelijk dat het huwelijk veel kleiner wordt. De kapel, waar ook de drie kinderen van William en Kate werden gedoopt, biedt plaats aan 150 gasten. Ter vergelijking: St George’s Chapel in Windsor waar Eugenie en Harry trouwden, was groot genoeg om 800 gasten te ontvangen. Eerder raakte ook al bekend dat het huwelijk van Beatrice niet zal worden uitgezonden op televisie.

Hoewel de prinses ook een aantal koninklijke taken uitvoert, is ze geen prominent lid van de Britse koninklijke familie. Beatrice werkt bij Afiniti, een Amerikaans softwarebedrijf dat focust op artificiële intelligentie, en verdeelt haar tijd tussen Londen en New York. Haar toekomstige echtgenoot is vastgoedontwikkelaar.

Trouwjurk

Nu de locatie en datum van het huwelijk eindelijk bekend zijn, kunnen de speculaties over de trouwjurk starten. Beatrice zou volgens Britse media al gespot zijn bij Caroline Castigliano. Haar zus koos twee jaar geleden voor een ontwerp van het half-Belgische modelabel Peter Pilotto (oud-studenten van de Antwerpse Modeacademie), terwijl Kate en Meghan respectievelijk Sarah Burton (Alexander McQueen) en Clare Waight Keller (Givenchy) inschakelden voor hun trouwjurk.