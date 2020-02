Leonardo DiCaprio neemt voor het eerst zijn 23 jaar jongere vriendin mee naar Oscars

Leonardo DiCaprio (45) is al een tijdje aan het daten met Camila Morrone (22), maar de twee verschenen nooit eerder samen op een evenement. Tijdens de Oscars was het dan eindelijk zover, al liepen ze wel niet met hun tweetjes over de rode loper.

Leonardo DiCaprio en Camila Morrone zouden al zeker sinds eind 2018 een koppel vormen, maar ze houden hun relatie grotendeels afgeschermd van het grote publiek. De Oscars van afgelopen nacht vormen daarop een grote uitzondering, want Morrone zat in het Dolby Theatre tussen haar geliefde en Brad Pitt in. DiCaprio was genomineerde voor zijn rol in ‘Once upon a time ... in Hollywood’, maar greep naast het beeldje.

Opvallend is dat de twee wel apart op de rode loper verschenen. Hij strak in het pak, zij in een lichtroze, ietwat doorzichtige jurk. Tijdens de uitzending kwamen ze wel geregeld samen in beeld en dat zorgde ervoor dat Twitter toch eventjes uit de bol ging. Dat valt ook te begrijpen, want op ex-vriendin Gisele Bündchen en zijn mama Irmelin Indenbirken na neemt de acteur nooit iemand mee naar een awardshow.

Camila Morrone is sitting between Leonardo DiCaprio and Brad Pitt, god really has favorites. pic.twitter.com/tnTYq5SYLq — ? (@kiingstyles) February 10, 2020

Leo DiCaprio coming with his girlfriend Camila Morrone instead of his mom already made my day! #Oscars — Natascha Wittmann (@nataschawittman) February 10, 2020

DiCaprio heeft nog nooit enige commentaar gegeven op zijn relatie, Morrone deed dat wel. Zo kaartte de actrice hun grote leeftijdsverschil aan in een interview met ‘The Los Angeles Times’. “Er zijn zoveel relaties in Hollywood - en in de wereldgeschiedenis - waarin mensen grote leeftijdsverschillen hebben. Ik vind dat iedereen gewoon moet daten met wie hij of zij verkiest.”