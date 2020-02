Jurylid dat op Facebook lekte over assisenproces Ben Wertoy wordt verhoord door speurders

Het Brusselse parket-generaal heeft het parket van Leuven de opdracht gegeven om een vooronderzoek te openen naar een jurylid uit het assisenproces tegen Ben Wertoy. De vrouw uitte de voorbije dagen op Facebook haar ongenoegen over de beraadslaging tijdens dat proces. Dat meldt woordvoerster Liliane Briers. Het jurylid wordt verhoord door de speurders in Leuven. Zelf gaat het parket-generaal niet in cassatieberoep, klinkt het nog.