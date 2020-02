Dossier rond grootscheepse oplichtingen met voertuigen uitgesteld

De Brusselse raadkamer is maandag nog niet begonnen aan de behandeling van het grote dossier van het federaal parket tegen een criminele organisatie die zich specialiseerde in oplichtingen met voertuigen. Het dossier kan nog niet behandeld worden omdat de kamer van inbeschuldigingstelling zich nog moet uitspreken over de bijzondere opsporingsmethoden die in het onderzoek gebruikt zijn. Het federaal parket wil bijna 80 personen vervolgen, die verantwoordelijk worden gehouden voor ongeveer 620 feiten. Daarbij zouden ze meer dan 1.000 slachtoffers gemaakt hebben en 6,5 miljoen euro hebben buitgemaakt.