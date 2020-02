Demir geeft startschot voor dikketruiendag

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft maandag in Genk de aftrap van de zestiende dikketruiendag gegeven. Dit jaar ligt de focus op de link tussen biodiversiteit en klimaat. “Klaslokalen en de bedrijfsvloer zijn uitgelezen plaatsen om Vlamingen bewust te maken van de uitdagingen waarvoor we staan. Net daar dient dikketruiendag voor”, zegt Demir bij het bedrijf ITZU in Genk.