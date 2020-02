Catecheseviering in Lauw

Lauw

Tongeren - Zondag vond in de Sint-Pieterskerk in Lauw de catecheseviering voor het gezin plaats. Deze viering was er voor de eerstecommunicanten van de pastorale eenheid Sint-Benedictus. Muzikaal werd alles omkaderd door het Tongerse jeugdkoor ’t Basikliekje.

Met veel ambiance vertelde E.H. Tony Hayen het verhaal van het mooie brood, zo ijdel dat het niet gesneden wou worden, zelfs niet voor de koning. Het toeval hielp de pastoor een handje: het brood dat hij meegebracht had, was blijkbaar ook zo verwaand dat het al beschimmeld was. De communicantjes in spe waren meteen mee met het verhaal. Graag deelden ze hun gekregen broodjes met iedereen in de kerk. Symboliek in de praktijk. Of hoe je kinderen van jongs af aan mee kan krijgen in de essentie van Bijbelverhalen.