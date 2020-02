Brei eens een trui met Karl Lagerfeld

Fan van Karl Lagerfeld en dol op breien? Dan kun je nu meedoen aan een schattenjacht van Woolmark waarbij je een van de 777 exclusieve breipakketten kunt winnen waarmee je een ontwerp van de overleden designer kunt maken.

The Woolmark Company kondigt de lancering van de Knit Karl Kit aan. Dat is een doos die de wolproducent samen met Karl Lagerfeld ontwikkelde in de maanden voor zijn dood. Daarin zitten bollen merinowol, breinaalden, gepersonaliseerde pins en een van de vier patronen van de ontwerper voor een uniseks trui, hoofddeksel, hoofdband of sjaal.

Maar daar hoort een kleine kanttekening bij: van de doos zijn er maar 777 exemplaren beschikbaar en om er eentje te pakken te krijgen, moet je meedoen aan een virtuele schattenjacht.

Daarnaast maakt The Woolmark Company bekend dat het naast zijn belangrijke International Woolmark Prize voor veelbelovende ontwerpers - die Lagerfeld in 1954 zelf won - voortaan ook een Karl Lagerfeld Award zal uitreiken.

“De prijs zal alles vieren waar Karl voor stond: geavanceerde innovatie, onuitputtelijke creativiteit, een origineel perspectief en een vooruitstrevende houding”, zegt Pier Paolo Righi, CEO van Karl Lagerfeld. “Ik ben geraakt dat we zo kunnen voortbouwen op onze langdurige relatie met Woolmark, het bedrijf dat Karl’s carrière heeft helpen lanceren.”