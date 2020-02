Wandelclub Partnerwalk steunt Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Tongeren - Zondag 9 februari organiseerde de wandelclub Partnerwalk hun 33ste Nationale Wandeling ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Het vertrek en aankomst van de wandeling bevond zich in het Parochiaal Centrum Sint-Maternus in Tongeren.

Ruim 400 deelnemers trotseerden de felle wind om mee te wandelen, ook heel wat honden stapten mee. De wandelaars hadden de keuze uit 4 uitgestippelde tochten van 5, 10, 15 en 20 km in en rondom Tongeren met zijn verschillende bezienswaardigheden en natuurgebieden met unieke vergezichten over de velden. Voor iedere tocht was er een tussenpost in de gebouwen van het BCG. Na de wandeling kon men nagenieten met warme en koude dranken, een stukje taart, belegde broodjes en hot-dog. De opbrengst gaat naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

De vereniging kon rekenen op een 36-tal helpers om alles in goede banen te leiden, alsook een team van het Rode Kruis. De organisatie was zeer tevreden met de mooie opkomst in dit stormweer, zelfs twee groepen vanuit Essen en Brecht waren met twee reisbussen afgezakt naar Tongeren.