Deze hond, Fallon, lijkt onschuldig te spelen met zijn baasje, maar dat draait al snel uit op chaos en een living vol scherven. De hond in kwestie loopt aan topsnelheid naar binnen achter de eigenaar aan, springt vervolgens over de zetel, schat de sprong fout in en landt ondersteboven op een glazen salontafel. Resultaat: een living vol scherven en een blikken vol ongeloof. De hond zelf kan het ook niet geloven.