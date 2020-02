Nauwelijks wijzigingen op WTA-ranking na Fed Cup-wedstrijden

Na een Fed Cup-week zijn er nauwelijks wijzigingen op de maandag gepubliceerde WTA-ranking. Belgiës nummer 1 Elise Mertens behoudt haar 19de plaats.

De top twintig is ongewijzigd, met de Australische Ashleigh Barty helemaal bovenaan. Daarna volgen de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova.

Alison Van Uytvanck is de Belgische nummer 2 op de 47ste plaats (-). Kirsten Flipkens is 81ste (-), Greet Minnen 104de (-). Ysaline Bonaventure zakt één plek en is nu 116de. Yanina Wickmayer, kwartfinaliste op het ITF-toernooi van Midland, stijgt van de 146ste naar de 143ste plaats.

Het Belgische Fed Cup-team, met Mertens, Flipkens, Minnen en Bonaventure, plaatste zich afgelopen week ten koste van Kazachstan voor de finaleweek in Boedapest (14-19 april). (belga)