Mode Tom Ford stopt Kendall Jenner en Hadids in doorzichtige jurken

Tom Ford koos als locatie voor zijn nieuwste modeshow niet voor de modeweek in New York die net van start is gegaan, maar verhuisde het hele circus naar de Milk Studios in Hollywood, op een boogscheut van waar zondag de Oscars plaatsvonden. De modeshow baadde dan ook in de glitter en glamour van de filmwereld en de eerste rijen zaten volgepakt met nog meer celebrities dan we van modeshows al gewoon zijn. En die toeschouwers werden ook op een spektakel getrakteerd. Zo stuurde Ford Bella Hadid in een adembenemende glinsterende jurk de catwalk op, zonder beha. Hetzelfde was weggelegd voor zus Gigi en Kendall Jenner, al kregen zij een zwarte, kanten creatie aangemeten. Het mocht, zoals we van de ontwerper gewoon zijn, allemaal wat sexier zijn, met veel fluweel, hier en daar een panterprint en glinsterende stoffen.