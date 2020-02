Coach Eddy Casteels blijft Leuven Bears trouw

Eddy Casteels heeft zijn contract als hoofdcoach van basketbalteam Leuven Bears verlengd met drie jaar. Dat bevestigde Leuven Bears zondag. Het contract werd zaterdagavond getekend voor de thuismatch van Leuven Bears tegen Antwerp Giants, die de Leuvenaars wonnen met 83-80.

Casteels traint de Leuven Bears sinds januari 2018. Hij was in de periode 2005-2018 bondscoach van het nationaal basketbalteam en werd in de eerste klasse reeds kampioen met Antwerpen in 2000, Oostende in 2002 en Charleroi in 2008. Hij werd ook drie keer uitgeroepen tot coach van het jaar.

Onder zijn leiding kennen Leuven Bears momenteel een veel beter seizoen dan de voorbije jaren. Na de overwinning tegen de Antwerp Giants staat de ploeg momenteel op een mooie vierde plaats achter Bergen, Oostende en Antwerpen. De hoop er eindelijk nog eens bij te zijn bij de play-offs is dan ook groot. (belga)