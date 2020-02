Britse krant The Guardian is fan van universiteitsbuurt in Brussel

De hippe universiteitsbuurt in de Brusselse gemeenten Elsene en Etterbeek is door de toonaangevende Britse krant The Guardian gebombardeerd tot één van de tien coolste plekken in Europa.

Vergeet Boedapest, Barcelona of Amsterdam: Brussel is de new place to be - meerbepaald de universiteitsbuurt rond de VUB en de ULB in Elsene en Etterbeek. De Britse krant The Guardian noemt de buurt de op één na coolste hotspot in Europa. Alleen Järntorget/Långgatorna in Göteborg (Zweden) gaat de Brusselse universiteitsbuurt voor. Andere topbuurten van het moment zijn El Cabanyal in Valencia (Spanje), Bonfim in Porto (Portugal) of Neukölln in Berlijn (Duitsland).

Het feit dat de buurt buiten het toeristische circuit ligt, maar een erg diverse bevolking telt, charmeert. Jong en oud lopen er kriskras door elkaar. Het ene moment ben je aan het praten met een Afrikaanse migrant, het volgende moment met een authentieke Brusseleir op leeftijd. “De studentenpopulatie heeft de jongste jaren een toevloed van talent en investeringen aangetrokken”, stelt The Guardian vast. Tal van nieuwe zaken zagen het levenslicht.

See U

Er is ook plaats voor herbestemming en duurzaamheid. In ‘See U’ bijvoorbeeld, het experiment in de voormalige kazerne aan de Kroonlaan, waar start-ups resideren, een wekelijkse bio-markt plaatsvindt en coole feestjes worden georganiseerd. De machtige site ligt op een steenworp van het station van Etterbeek. Even verderop ligt het pittoreske kerkhof van Elsene, dat zichzelf het ‘Père Lachaise’ van Brussel noemt.

De buurt telt volgens de Britse krant opvallend veel vrouwelijke onderneemsters die de economie doen draaien. Het aanbod aan bars, restaurantjes en bakkerijen is groot en divers. Wie vegan of glutenvrij eet, komt hier zeker aan zijn trekken.